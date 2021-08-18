محافظة عراقية تسجل أول إصابة بالفطر الأسود

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الاربعاء، عن تسجيل أول إصابة بالفطر الأسود في المحافظة.

وبحسب اعلام صحة النجف الذي أكد في بيان مقتضب، أنه "تم تشخيص اليوم اول حالة بالفطر الأسود وهي تحت العلاج"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



والفطر الأسود هو عدوى نادرة جداً تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة، ويؤثر على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو بنقص المناعة الشديد، وبدأ الحديث عنه مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.