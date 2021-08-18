الصحة العالمية: البشرية معرضة للخطر لدرجة كبيرة

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف، "في الحقيقة لم أر أبدا مثل هذا العدد من الحالات الطارئة في آن واحد. وهذه المرحلة يميزها تعرضنا للخطر إلى درجة كبيرة".وأشار إلى أن البشرية تواجه الآن أزمة المناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات ووباء فيروس كورونا.وأضاف أنه يتعين على الدول التي كانت تميل إلى الانعزال، أن تتعاون مع الدول الأخرى.