اليابان تسجل حصيلة يومية غير مسبوقة باصابات كورونا

وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الأعداد المشار إليها تعد رقمًا قياسيًا بالنسبة لأعداد الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في البلاد.يذكر أن العاصمة اليابانية طوكيو تستعد لاستقبال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في 24 أغسطس الجاري.وأعلنت الحكومة اليابانية أن نصف سكانها تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما اعتبرته علامة فارقة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أشرس موجة من الإصابات بالجائحة.وكشفت بيانات صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الياباني، ونقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه تم تطعيم أقل من 64 مليونًا بقليل من سكان البلاد البالغ عددهم 125 مليونًا جزئيًا أو كليًا اعتبارًا من يوم أمس الأول، وذلك منذ إطلاق برامج التطعيم الوطنية في شهر فبراير الماضي مبدئيًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم توسيع نطاقها لتشمل كبار السن في أبريل وبعد ذلك للسكان المؤهلين.وأضافت البيانات أن ما يقرب من 49 مليون شخص، أو ما يمثل 40% من تعداد السكان، تلقوا الجرعتين معًا.ووفقًا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح وما زالوا مصابين بـ كوفيد-19 أقل من 15% من عدد الأشخاص غير المُلقحين الذين أصيبوا بالفيروس من بين الحالات المبلغ عنها خلال الفترة بين 10 و12 أغسطس فيما تجاوز العدد الإجمالي للحالات الجديدة اليومية على مستوى اليابان حتى يوم أمس الأربعاء 23 ألف حالة في ارتفاع قياسي آخر تسجله اليابان.من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي عُقد ليلة أمس، إنه من المتوقع أن يتلقى ما يقرب من نصف السكان جرعتين من اللقاحات بنهاية أغسطس الجاري، وما يقرب من 60% بنهاية سبتمبر مما يجعل اليابان على قدم المساواة تقريبًا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.