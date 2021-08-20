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شرطة بغداد تعلن اعتقال "إرهابي" حاول التسلل الى العاصمة
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آخر الاخبار
16:18 | 2021-08-21
16:18
أمن
شرطة بغداد تعلن اعتقال "إرهابي" حاول التسلل الى العاصمة
16:12 | 2021-08-21
16:12
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بينهم امرأة.. نشر قائمة بأغنى 10 أشخاص في العالم
15:47 | 2021-08-21
15:47
محليات
إخلاء 100 شخص وإخماد حريق في الشورجة وسط بغداد
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15:33 | 2021-08-20
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انخفاض حاد في عداد الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
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09:03 | 2021-08-21
انخفاض حاد في عداد الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:03 | 2021-08-21
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