نبأ سار من "أسترازينيكا".. تطوير دواء يمنع الإصابة بكورونا

وحسبما ذكرت شركة الأدوية البريطانية، فإن علاجها القائم على الأجسام المضادة، حقق الهدف الأساسي في الوقاية من مرض كوفيد-19 في دراسة بمرحلة متقدمة.وقالت الشركة إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت، قلص بنسبة 77 في المئة خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 مصحوبا بأعراض.وأضافت الشركة أن أكثر من 75 في المئة من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات، حسبما نقلت "رويترز".وتمثل النتائج تغيرا في حظوظ الشركة، التي قالت في يونيو، إن دراسة أصغر خلال المراحل المتأخرة فشلت في تقديم أدلة على أن مزيج الأجسام المضادة، يحمي من خالطوا مصابا من العدوى بالمرض.وذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إن عقار Ronapreve يمكن أن يساعد في منع العدوى، وان هذا العقار يرتبط بالفيروس التاجي في بطانة الجهاز التنفسي ويمنعه من الوصول إلى خلايا الجهاز التنفسي، مبينة أن الدواء غير مخصص لاستخدامه كبديل للتطعيم.