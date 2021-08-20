بعد أسبوع من بدء العام الدراسي.. 20 ألف طالب في الحجر الصحي بولاية اميركية

وذكرت وزارة الصحة بالولاية، إن "5 في المائة من جميع طلاب ولاية ميسيسيبي كانوا في الحجر الصحي اعتبارا من يوم الجمعة، نهاية الأسبوع الدراسي الأول والذي ورد فيه أن أكثر من 4500 طالب أثبتت إصابتهم بالفيروس".وقال عالم الأوبئة بالولاية بول بايرز، "عندما تنظر إلى عدد مثل 20 ألف طالب في الحجر الصحي في أسبوع، فإن هذا يتجاوز ما شهدناه عندما كنا في ذروتنا السابقة".هذا وتكافح ولاية ميسيسيبي، التي لديها ثاني أقل معدل تطعيم في البلاد، للتعامل مع زيادة في عدد الحالات، حيث تلقى 36 في المائة فقط من سكانها تلقيحا كاملا، وأبلغت عن أكثر من 396000 إصابة مع أكثر من 7000 حالة وفاة، وفقا لبيانات من جونز هوبكنز.