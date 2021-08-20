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علماء يشرحون بالتفاصيل كيف ينتقل كورونا من الأنف إلى الدماغ (فيديو)

كورونا اليوم

2021-08-20 | 06:56
علماء يشرحون بالتفاصيل كيف ينتقل كورونا من الأنف إلى الدماغ (فيديو)
4,030 مشاهدة

شرح عدد من العلماء كيف ينتشر فيروس كورونا في الجسم ويؤثر على الأعضاء واحدا تلو الآخر، وتم نشر فيديو يوضح آلية الانتقال والتأثير بشكل مفصل.

وساعدت التقنيات الحديثة هؤلاء العلماء على تشكيل مثل هذا التصور. حيث أجروا تجاربا على الفئران ويأملون أن يساعد ذلك في مكافحة الوباء، وفقا لما ذكره موقع "لايف".
 
تمكنت مجموعة دولية من العلماء من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا في دراسة أجروها من التقاط كيف ينتشر فيروس كورونا في الجسم ويؤثر على الأعضاء واحدًا تلو الآخر: من الأنف إلى الرئتين ثم إلى الدماغ. عن طريق التصوير بالإضاءة الحيوية، وأدخلوا بروتينات قادرة على التلألؤ في جسم الفئران.
 
وأشارت الدراسة إلى أنه: "لأول مرة ، تمكنا من تصور انتشار فيروس كورونا في حيوان حي في الوقت الفعلي، والأهم من ذلك، تحديد المواقع التي يجب أن تعمل الأجسام المضادة عليها لوقف تطور العدوى".
 
في اليوم الأول، يندمج الفيروس في التجويف الأنفي ثم يصل إلى الرئتين. في اليوم الثالث، يتكاثر هناك لدرجة أنه يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى، في اليوم الرابع يصل إلى الدماغ.
 
بحلول اليوم السادس، يصل الفيروس إلى قمة انتشاره ويموت الفأر. قام الباحثون بحقن أجسام مضادة مشتقة من البلازما البشرية. وعندما تم ذلك قبل إصابة الفأر، تمكنوا من منع انتشار الفيروس.
 
يأمل الباحثون أن تكون هذه التجربة مفيدة في مكافحة الوباء.

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