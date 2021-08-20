محافظة عراقية تسجل ارتفاعاً جديداً في وفيات كورونا

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للدائرة ورد للسومرية نيوز، انه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 589 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR ، حيث كشفت الفحوصات عن 106 إصابات مؤكدة جديدة ، و304 حالات شفاء تام، بينما أشار الموقف الوبائي اليومي الى تسجيل 3 حالات وفيات في عموم المحافظة".

وأضاف ان "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف بلغ 82467 حالة بينها 4882 بين صفوف الكوادر الطبية والصحية، فيما وصلت حالات الشفاء الى 78491 ، و664 حالة وفاة، فضلاً عن وجود 3312 حالة تحت العلاج في مستشفيات المحافظة".