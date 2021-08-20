صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ لهذا اليوم، كان كالأتي:
أبو دشير -----------------40
أبو غريب -----------------67
الإسكان --------------------4
الاعلام --------------------17
البياع ---------------------17
التاجي --------------------71
الحارثية --------------------5
الحرية ---------------------13
الدورة ---------------------61
الدولعي --------------------5
السيدية --------------------7
الشالجية -------------------5
الشعلة --------------------30
الصالحية-------------------5
الطارمية -------------------17
الطوبجي -------------------4
العامرية------------------- 16
العطيفية -------------------8
العلاوي ---------------------8
الغزالية ---------------------9
القادسية --------------------11
الكاظمية -------------------35
المحمودية ------------------92
المنصور ---------------------11
الوشاش ---------------------4
اليرموك ---------------------16
حي الجامعة -----------------16
حي الجهاد ------------------41
حي الخضراء -----------------16
حي العدل -------------------13
حي الفرات ------------------3
كرادة مريم -------------------1
سكنة جانب الرصافة -----------1
المجموع 669