صحة الكرخ تنشر نسب التلقيح في مناطقها وتحذر من "وحش مرعب"

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من المستبعد جدًا ان ينتهي مرض فيروس كورونا المستجد على المدى القصير و المتوسط، و من شبه المؤكد انه سيبقى على المدى الطويل الاّ اذا حصلت معجزة بلطف الله سبحانه و تعالى و تحدث طفرات فيه تجعله غير مؤذٍ، هذا اذا لم يتحول الى وحش مرعب كما حصل في ( السارس) و ( الميرس) في السنين الماضية في عدة دول حيث كانت نسبة الوفاة تصل الى اربعة من كل عشرة مصابين، و لترويضه و جعله غير مؤذٍ نسبياً لابد من تلقيح نسبة كبيرة من السكان في مدة قصيرة نسبياً حتى تحصل المناعة المجتمعية او ما تسمى (مناعة القطيع)".وأضاف الحجامي، "بالنسبة لجانب الكرخ من بغداد تظهر الجداول المرفقة المناطق التي ستصل لنسبة كبيرة من الملقحين و المناطق التي ستبقى تحت رحمة الفيروس و سيفقد سكانها المزيد من احبائهم، و لاشك انهم سوف يؤثرون بشكل سلبي على سكان المناطق الاخرى التي ستكون اكثر اماناً".ودعا، المناطق التي تتسم بكثرة الاصابات و الوفيات و انخفاض نسبة التلقيح إلى "التعاون للاسراع بخلاص اهلهم من هذا الخطر المحدق".أدناه الجداول: