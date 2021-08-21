الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:أبو دشير ———————-8أبو غريب --------------10الإسكان ----------------2الاعلام ----------------18البياع -----------------27التاجي ----------------14الحارثية ----------------5الحرية ----------------22الدورة -----------------21الدولعي ----------------4السيدية----------------12الشرطة الخامسة ---------4الشعلة ----------------20الصالحية ---------------4الطارمية ---------------12العامرية ----------------8العطيفية ---------------2العلاوي ----------------4الغزالية ---------------13القادسية-------------- 11الكاظمية -------------15الكامية ---------------7المحمودية ------------26المنصور --------------5الوشاش ---------------5اليرموك ---------------4حي الجامعة -----------5حي الجهاد ------------14حي الخضراء ----------4حي العامل -----------21حي العدل ------------4حي الفرات -----------3شارع حيفا ------------4سكنة جانب الرصافة----3المجموع 341