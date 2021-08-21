الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:
أبو دشير ———————-8
أبو غريب --------------10
الإسكان ----------------2
الاعلام ----------------18
البياع -----------------27
التاجي ----------------14
الحارثية ----------------5
الحرية ----------------22
الدورة -----------------21
الدولعي ----------------4
السيدية----------------12
الشرطة الخامسة ---------4
الشعلة ----------------20
الصالحية ---------------4
الطارمية ---------------12
العامرية ----------------8
العطيفية ---------------2
العلاوي ----------------4
الغزالية ---------------13
القادسية-------------- 11
الكاظمية -------------15
الكامية ---------------7
المحمودية ------------26
المنصور --------------5
الوشاش ---------------5
اليرموك ---------------4
حي الجامعة -----------5
حي الجهاد ------------14
حي الخضراء ----------4
حي العامل -----------21
حي العدل ------------4
حي الفرات -----------3
شارع حيفا ------------4
سكنة جانب الرصافة----3
المجموع 341