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كورونا حول العالم.. تقرير يرصد آخر مستجدات الفايروس

كورونا اليوم

2021-08-21 | 11:26
كورونا حول العالم.. تقرير يرصد آخر مستجدات الفايروس
686 مشاهدة

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 210.7 مليون إصابة.

وذكرت الجامعة -في بيان لها- أن إجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة ضحايا الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسميا، آخذةً في الاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19.

وأعلن 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في اليوم نفسه.

والأعضاء الثلاثة هم: روجر ويكر (70 عاما) السيناتور الجمهوري عن مسيسيبي، وجون هيكنلوبر (69 عاما) السيناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عاما) السيناتور المستقل عن ولاية مين.

وسبق لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة المذكورين الحصول على التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا، لكن ذلك لم يحل دون إصابتهم.

وذكر تقرير لصحيفة "تلغراف" نقلا عن مصادر مقربة من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، أن بريطانيا قد تجعل الجرعات المعززة من كوفيد-19 قاصرة على مجموعات معينة معرضة للخطر مثل من يتلقون مثبطات المناعة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الجمعة أنه من المتوقع أن تصدر اللجنة توصيات نهائية بشأن النشر الشامل للجرعات المعززة بحلول أوائل أيلول المقبل.

في سياق متصل، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت جرعة معززة من لقاح مضاد لفيروس كورونا مع بدء البلاد بإعطائها لمن تتجاوز أعمارهم 40 عاما مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.

وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي بإعطاء جرعات معززة لمن هم في سن الخمسين وما فوق، بعد حملة سابقة استهدفت من هم فوق الستين أواخر الشهر الماضي.

من جانبها، أعلنت مجموعة أسترازينيكا المصنعة للأدوية نتائج مشجعة لعلاج يمكنه الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأشكال حادة من كوفيد-19 وأعراضها.

وأوضحت أسترازينيكا في بيان أن تجربة جديدة شملت 5197 مشاركا لم يصابوا بالمرض، أظهرت انخفاضا بنسبة 77% في الإصابة المرفقة بأعراض، مع عدم تسجيل حالات خطرة.

وفي هذا الصدد، مدّدت نيوزيلندا الجمعة تدابير الإغلاق في كل أنحاء الأرخبيل، في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن المتحورة دلتا التي انتشرت من أوكلاند إلى العاصمة ولنغتون.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن الإغلاق الوطني الذي فُرض لثلاثة أيام وكان يُفترض أن ينتهي الليلة الماضية لكنه سيُمدد لأربعة أيام إضافية.

بدورها، مددت سيدني إجراءات الإغلاق التي فُرضت قبل شهرين لشهر إضافي، في وقت تحاول فيه أكبر مدينة في أستراليا احتواء ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكوفيد-19 ناجم عن المتحوّرة دلتا.

كما يتوقع أن يعلن الرئيس في سريلانكا إغلاقا على مستوى البلاد بعد ضغوط كثيفة من خبراء طبيين مع انتشار الفيروس ومعاناة المستشفيات والمشارح ومحارق الجثث.

في حين أبلغت الفلبين عن حصيلة ضحايا يومية قياسية بوباء كوفيد-19 في ظل تخفيف السلطات تدابير الإغلاق في العاصمة للسماح لمزيد من الشركات بالعمل وتقليل معاناة الأسر الفقيرة.
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