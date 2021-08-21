الصحة البرلمانية تكشف أسباب انخفاض الإصابات في آخر موقف وبائي

كشفت لجنة الصحة البرلمانية، السبت، عن أسباب انخفاض إعداد الإصابات في آخر موقف وبائي، مؤكدة أن العراق في مرحلة نهاية الموجة الثالثة من الفايروس.



وقال عضو لجنة الصحة جواد الموسوي في توضيح، عن اسباب انخفاض اعداد الاصابات نسبياً في الموقف الوبائي لهذا اليوم، إن "الموقف المنشور هو بيان عدد الاصابات والمسحات لقبل 24 الى 48 ساعة من اعلانه".

وأضاف أن "عدد الاصابات 3900 تقريبا بسبب انخفاض اعداد اجراء المسحات نتيجة لقلة اجراء المسحات والفحوصات 23 الف مسحة فقط لانشغال ابناء شعبنا بيوم التاسع والعاشر من محرم الحرام (عاشوراء) والدليل بقاء اعداد الوفيات مرتفعة 85 وفاة"، مؤكداً "يجب قراءة الموقف الوبائي بشكل كامل كعدد اصابات وتاريخ الموقف الوبائي وعدد المسحات وعدد الوفيات واعداد الملقحين وليس التركيز فقط على معرفة اعداد الاصابات فقط".

ولفت الموسوي الى أنه "ستعاود اعداد الاصابات للارتفاع في الايام المقبلة ولكن لن تعود الى ارقام عالية قياسية كوننا في مرحلة نهاية الموجة الثالثة ولله الحمد"، مشيراً الى أنه "ستكون هناك موجة رابعة للفايرس خلال الاشهر المقبلة في نهاية هذا العام او بداية العام الجديد

وتعتمد قوة وخطورة الموجة الرابعة على ما سنصل عليه في العراق من نسبة وعدد الملقحين من اعداد شعبنا الكريم خلال الاشهر المقبلة".