برازيلي يتلقى 5 جرعات من لقاح كورونا! ما قصته؟

وخلال الفترة الممتدة من 12 ايار و 21 تموز ، تلقى الرجل جرعتين من لقاحي كل من "فايزر" و "كورونا فاك" و جرعة من "أسترازينيكا"، وتمكن من الحصول على جرعتين يفصل بينهما 13 يومًا فقط، وقد تم اكتشافه عندما ذهب للحصول على جرعته السادسة في 16 آب.وصرح مجلس مدينة ريو، في رسالة إلى وكالة "فرانس برس"، أن السلطات الصحية ستتصل به حتى يتمكن من شرح كيف تمكن من تلقي الحقن في مراكز التطعيم المتعددة.وقالت البلدية إن "الرجل ذهب إلى ثلاثة مراكز مختلفة واستغل أعطال الكمبيوتر"، فيما قالت أمانة الصحة ، إنها تمكنت من تحديد هذا الرجل في السجلات وأنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة".