صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، عن الموقف للإصابات بفايروس كوؤونا في جانب الكرخ.

وأدناه تفاصيل الاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ:

أبو غريب ------------28

الإسكان --------------3

البياع ---------------39

الحارثية --------------6

الحرية ---------------14

الدورة ---------------24

الرحمانية -------------5

السيدية --------------29

الشالجية -------------8

الشعلة ---------------6

الصالحية -------------4

الطارمية------------ --2

الطوبجي -------------8

العامرية-------------- 12

العطيفية -------------7

العلاوي --------------4

الغزالية --------------6

القادسية------------- 12

الكاظمية------------ 14

المحمودية -----------36

المنصور------------- 13

المواصلات -----------9

الوشاش-------------- 2

اليرموك -------------20

اليوسفية --------------1

حي الجامعة ----------11

حي الجهاد ----------17

حي العامل ---------22

حي الفرات ----------1

شارع حيفا----------5

كرادة مريم----------1

سكنة جانب الرصافة ---5

المجموع 387 أبو دشير -------------13أبو غريب ------------28الإسكان --------------3البياع ---------------39الحارثية --------------6الحرية ---------------14الدورة ---------------24الرحمانية -------------5السيدية --------------29الشالجية -------------8الشعلة ---------------6الصالحية -------------4الطارمية------------ --2الطوبجي -------------8العامرية-------------- 12العطيفية -------------7العلاوي --------------4الغزالية --------------6القادسية------------- 12الكاظمية------------ 14المحمودية -----------36المنصور------------- 13المواصلات -----------9الوشاش-------------- 2اليرموك -------------20اليوسفية --------------1حي الجامعة ----------11حي الجهاد ----------17حي العامل ---------22حي الفرات ----------1شارع حيفا----------5كرادة مريم----------1سكنة جانب الرصافة ---5المجموع 387

