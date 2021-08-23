مكافأة مالية لمتلقي اللقاح في مدينة عربية

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله عن منح إجازة بدون راتب لغير المطعمين ضد الفيروس.وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة غزة خلال مؤتمر صحافي إن "وزارته ستبدأ الأربعاء المقبل حملة تستمر لمدة شهر واحد لتطعيم كبار السن ممن هم فوق 55 عاما".وأضاف أنه "سيتم يوميا اختيار عشرة أسماء من كبار السن ممن تلقوا اللقاح لتقديم مكافأة مالية قدرها 200 دولار لكل شخص".ولفت إلى أنه "في نهاية الحملة اختيار ثلاثة أسماء من كبار السن للحصول على مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف شيكل (حوالي 3000 دولار) لكل شخص تشجيعا لهم وللحفاظ على حياتهم".وتهدف هذه الحملة إلى حض سكان القطاع على تطعيم أنفسهم ضد الفيروس.وفي رام الله مقر السلطة الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية "إعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين يرفضون أو الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء".ودعا في تصريح قبيل بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد إلى التوجه للحصول عليه. وأكد أن "القرار دخل حيز التنفيذ".