بالجدول.. صحة الكرخ تعلن الموقف اليومي للتلقيح

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، عن الموقف اليومي للتلقيح باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد في قطاعات دائرة صحة الكرخ.

وأدناه الموقف بحسب بيان لصحة الكرخ: