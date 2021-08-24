Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة عن 38 عاماً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

دراسة تحذر من جائحة اخطر من "كورونا" قد تضرب العالم في غضون 60 عاما

كورونا اليوم

2021-08-24 | 05:43
دراسة تحذر من جائحة اخطر من "كورونا" قد تضرب العالم في غضون 60 عاما
1,701 مشاهدة

حذرت دراسة اجريت حديثا، من أن جائحة أخرى على مقياس "كوفيد-19"، من المحتمل أن تضرب العالم في غضون 60 عاما القادمة، ويمكن أن تصبح أكثر انتشارا.

ويعد "كوفيد-19" أحد أخطر حالات تفشي فيروس منذ أكثر من قرن، وفقا لفريق بقيادة خبراء من جامعة بادوفا في إيطاليا، درسوا انتشار الأمراض في جميع أنحاء العالم على مدار 400 عام الماضية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية.

ووجدوا أن الأوبئة الشديدة من الناحية الإحصائية ليست نادرة كما كان يُفترض سابقا، بل إنها تزداد احتمالية، وستحدث الأوبئة التالية بحلول عام 2080.

وقال باحثون أمريكيون إن عدد الأمراض التي تنتشر بين البشر سيرتفع ثلاثة أضعاف في العقود المقبلة.

وأضاف الفريق من جامعة ديوك بالولايات المتحدة أن هناك فرصة بنسبة 2% لحدوث جائحة في أي عام.

وهذا يعني أن الشخص المولود في عام 2000 ستكون لديه فرصة بنسبة 38% لتجربة واحدة، وسيختبر أخرى بحلول عيد ميلاده الستين.

ولم يستكشفوا السبب وراء الخطر المتزايد، لكنهم يقولون إنه من المحتمل أن يكون بسبب النمو السكاني، والتغيرات في أنظمة الغذاء، وتدهور البيئة، وزيادة الاتصال المتكرر بين البشر والحيوانات التي تأوي الأمراض.

ووجد الفريق أيضا أن احتمال حدوث جائحة كبيرة اخرى "يتزايد فقط"، وأنه ينبغي أن نكون مستعدين بشكل أفضل للمخاطر المستقبلية.

واستخدم مؤلف الدراسة ماركو ماراني وفريقه طرقا إحصائية جديدة لقياس حجم وتواتر تفشي الأمراض دون تدخل طبي فوري.

وغطى تحليلهم مجموعة من مسببات الأمراض المميتة، بما في ذلك الطاعون والجدري والكوليرا والتيفوس ومجموعة من فيروسات الإنفلونزا الجديدة على مدى القرون الأربعة الماضية.

ووجدوا تباينا كبيرا في معدل حدوث الأوبئة في الماضي، وأنماطا في تواتر تفشي المرض. وسمح لهم ذلك بالتنبؤ بفرصة وقوع أحداث مماثلة مرة أخرى.

وقال المؤلف المشارك ويليام بان، من جامعة ديوك: "إن أهم ما يمكن تناوله هو أن الأوبئة الكبيرة مثل كوفيد-19 والإنفلونزا الإسبانية مرجحة نسبيا. إن فهم أن الأوبئة ليست نادرة جدا يجب أن يرفع أولوية الجهود المبذولة لمنعها والسيطرة عليها في المستقبل".

وفي حالة الوباء الأكثر فتكا في التاريخ الحديث، الإنفلونزا الإسبانية، التي قتلت أكثر من 30 مليون شخص من عام 1918 إلى 1920، تراوح خطر حدوث وباء مماثل مرة أخرى من 0.3% إلى 1.9% سنويا.

وبطريقة أخرى، تعني هذه الأرقام أنه من المحتمل إحصائيا حدوث جائحة بهذا الحجم المتطرف خلال الأربعمائة عام القادمة.

ووجد الفريق أيضا أن خطر تفشي المرض بشكل مكثف، أي تلك التي على مقياس مشابه لـ"كوفيد-19" أو الإنفلونزا الإسبانية، يتزايد بسرعة.

ونظر الباحثون في المعدل المتزايد الذي تفككت به مسببات الأمراض الجديدة مثل SARS-CoV-2 بين البشر في السنوات الخمسين الماضية كجزء من البحث الجديد.

وكشف هذا أن احتمال تفشي الأمراض الجديدة من المرجح أن يتضاعف ثلاثة أضعاف في العقود القليلة القادمة.

وباستخدام عامل الخطر المتزايد هذا، يقدر ماراني وزملاؤه أن حدوث جائحة مشابهة في نطاقها لـ"كوفيد-19" من المحتمل أن يكون في غضون 59 عاما، والنتيجة التي توصلوا إليها "أقل بكثير مما كان متوقعا بشكل بديهي".

كما قاموا بحساب احتمال حدوث جائحة قادر على القضاء على جميع أشكال الحياة البشرية، ووجدوا أنه محتمل إحصائيا خلال الـ 12000 سنة القادمة.

وقال المؤلف المشارك البروفيسور غابرييل كاتول: "هذا لا يعني أنه يمكننا الاعتماد على إرجاء لمدة 59 عاما من جائحة شبيهة بكوفيد، ولا أننا بعيدون عن كارثة على مستوى الإنفلونزا الإسبانية لمدة 300 عام أخرى''.

وأوضح أن "مثل هذه الأحداث محتملة بنفس القدر في أي عام خلال الفترة الممتدة''، مضيفا أنه عندما يحدث فيضان لمدة 100 عام، "قد يفترض المرء خطأ أنه يمكن للمرء اليوم أن ينتظر 100 عام أخرى قبل تجربة حدث آخر من هذا القبيل.

وأشار الدكتور ويليام بان إلى أن التحليل الإحصائي سعى فقط إلى توصيف المخاطر، وليس شرح ما يحركها، لكنه يأمل أن يؤدي إلى استكشاف أعمق لتلك الأسباب.

وتابع بان: "يشير هذا إلى أهمية الاستجابة المبكرة لتفشي الأمراض وبناء القدرة على مراقبة الأوبئة على المستويين المحلي والعالمي. بالإضافة إلى وضع أجندة بحثية لفهم سبب انتشار الفاشيات الكبيرة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا اليوم

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:18 | 2021-08-24 09:18
08:51 | 2021-08-24 08:51
08:34 | 2021-08-24 08:34
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تحذير.. لا تضع جهاز &quot;الراوتر&quot; في هذه الأماكن
27.24%
06:00 | 2021-08-23
تحذير.. لا تضع جهاز "الراوتر" في هذه الأماكن
06:00 | 2021-08-23
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
18.38%
09:02 | 2021-08-23
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
09:02 | 2021-08-23
الكاظمي يعلق على قرار القضاء بحق قاتل مدير بلدية كربلاء
16.62%
13:09 | 2021-08-22
الكاظمي يعلق على قرار القضاء بحق قاتل مدير بلدية كربلاء
13:09 | 2021-08-22
سباق بين عجلتي &quot;تكتك&quot; ينتهي بحادث مروع (فيديو)
13.14%
06:22 | 2021-08-23
سباق بين عجلتي "تكتك" ينتهي بحادث مروع (فيديو)
06:22 | 2021-08-23
أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى في البصرة (فيديو)
12.37%
02:29 | 2021-08-24
أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى في البصرة (فيديو)
02:29 | 2021-08-24
علماء يزفون بشرى سارة تخص الحماية من جميع سلالات كورونا
12.26%
12:18 | 2021-08-23
علماء يزفون بشرى سارة تخص الحماية من جميع سلالات كورونا
12:18 | 2021-08-23
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.