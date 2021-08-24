دولة مجاورة تسجل حصيلة غير مسبوقة بوفيات كورونا وزيادة ضخمة في الاصابات

وذكرت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 40 ألفا و 623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 756 ألفا و 394 إصابة مؤكدة".واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 5 آلاف و 487 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج".واضافت: ان "7 آلاف و 727 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".ولفت تقرير وزارة الصحة الى "تعافي 3 ملايين و 993 ألفا و 211 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".واشار التقرير الى "تسجيل 709 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 103 آلاف 357 حالة وفاة".وتلقى حتى الآن 17 مليونا و 233 الفا و 661 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 6 ملايين و 476 الفا و 773 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 23 مليونا و 710 آلاف و 434 جرعة.واوضحت بانه "تم لغاية الآن اجراء 28 مليونا و 93 الفا و 587 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس".واشارت الصحة الايرانية الى "الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة".