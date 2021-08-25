دولة مجاورة تسجل نحو 40 ألف إصابة و665 وفاة جديدة بكورونا

وذكرت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 39 ألفا و 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 796 ألفا و 377 إصابة مؤكدة".واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4 آلاف و 871 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.واضافت: ان 7 آلاف و 755 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 20 ألفا و 844 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.واشار التقرير الى تسجيل 665 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 104 آلاف و 22 حالة وفاة.وتلقى حتى الآن 17 مليونا و 573 الفا و 785 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 6 ملايين و 900 الف و 834 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 24 مليونا و 474 الفا و 619 جرعة.واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 28 مليونا و 213 الفا و 229 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.