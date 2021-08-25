دولة اوروبية تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا

وأكدت السلطات، "تسجيل 809 وفيات و19536 إصابة جديدة بالعدوى ، مقابل 794 وفاة و18833 إصابة في اليوم السابق".ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (1402) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1385).وتماثل 19654 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و804910 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 178423 حالة وفاة، وستة ملايين و73157 حالة شفاء.