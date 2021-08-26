الصحة العالمية تتحدث عن اصابات ووفيات كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العدد العالمي لحالات ووفيات كوفيد-19 كان مستقرا الأسبوع الماضي، لكنه مستقر عند مستوى عالٍ للغاية أكثر من 4.5 مليون حالة، و68,000 وفاة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، ان "الوضع مختلف تماما من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ومن مقاطعة إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة".

وأضاف ان "بعض المناطق والبلدان لا تزال تشهد زيادات حادة في الحالات والوفيات من كـوفيد-19، في حين تتراجع هذه الأعداد في مناطق أخرى، فطالما أن هذا الفيروس ينتشر في أي مكان، فهو تهديد في كل مكان".

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه "حتى مع استمرارنا في مساعينا لفهم كيف بدأت هذه الجائحة، فإنني نمضي قدما في خطط لتعزيز دفاعات العالم ضد الأوبئة والجوائح المستقبلية."

وأشار المسؤول الأممي إلى "وجود تقارير عديدة مع الكثير من التوصيات حول كيفية تعزيز الدفاعات ضد الجوائح، بما في ذلك تقرير الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة، ولجنة المراجعة المعنية بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، ولجنة الإشراف الاستشارية المستقلة المعنية بشأن الطوارئ الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية وغيرها"، لافتاً الى "إنشاء مجموعة العشرين الهيئة المستقلة رفيعة المستوى لتمويل المشاعات العالمية والمعنية بالاستعداد والاستجابة للجوائح".

وشدد تيدروس على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 194، لبناء نظام عالمي وتوفير حماية أفضل لجميع الأشخاص في جميع البلدان، مشيرا إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة، مع انعقاد الجمعية العامة في أيلول، وقمة مجموعة العشرين في تشرين الأول/ والدورة الخاصة لجمعية الصحة العالمية في تشرين الثاني"