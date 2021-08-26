تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 214 مليونا وما يقارب من 467 ألف اصابة، تعافى منهم 192 مليونا واكثر من 100 الف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 718 ألف و997 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11299 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اميركا (1،287 وفاة)، واندونيسيا (1،041 وفاة)، والمكسيك (940 وفاة)، والبرازيل (901 وفاة)، وروسيا (809 وفيات).