بالجداول.. الموقف اليومي للتطعيم بلقاحات كورونا في الكرخ

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، الخميس، الموقف اليومي للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأدناه الموقف بحسب بيان لصحة الكرخ: