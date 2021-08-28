كورونا "دلتا بلس" الاشد خطورة يستهدف الاطفال.. اعراضه وطريقة علاجه

ومع اقتراب موسم المدارس وعودة الأطفال إلى فصول الدراسة بعد انقطاع بل بسبب الجائحة، يدور هذا السؤال في ذهن الآباء، والأمهات.. "كيف أعرف أن طفلي مصاب بمتحور دلتا بلس؟موقع "هيلثلاين" Healthline المعني بالشؤون الصحية أجاب على هذا السؤال من خلال تقرير مدعم بآراء الخبراء.وبحسب الدكتور بول أوفيت، المسؤول عن مركز اللقاح بمستشفى "فيلادلفيا" الأميركي للأطفال، فإن "متحور دلتا بلس سريع العدوى، لذا يصيب الأطفال بوتيرة أسرع"، بحسب ما نقل عنه التقرير.يُذكر أن متحور دلتا يعتبر أكثر عدوى بنسبة الضعف بالمقارنة مع أي متحور آخر، كما أنه يتسبب بأعراض أكثر حدة من أي متغير آخر لكوفيد-19، بحسب "مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها" الأميركية CDC.وبما أن غالبية الأطفال لم يتلقوا اللقاحات المتوفرة ضد فيروس كورونا، فقد أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بمتغيرات الفيروس.وأكد التقرير أن السعال وفقدان حاسة الشم، تعد من الأعراض الأقل شيوعا عند الإصابة بمتغير دلتا بلس، ولكن الإصابة والشعور بالصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف وارتفاع درجة حرارة الجسم تعد من الأعراض الرئيسية.التقرير نقل عن الدكتور مايكل جروسو، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى "هنتنغتون" في نورثويل هيلث بنيويورك، القول إن هناك بعض الأعراض التي يصاب بها الطفل المصاب بمتغير دلتا، ومنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال، مع ظهور أعراض أنفية أى سيلان وأعراض معوية وطفح جلدي عند البعض، وهناك بعض الأعراض الأخرى ومنها:- ألم في البطن- احمرار في العين- ضيق أو ألم في الصدر- إسهال- شعور بالهمدان الشديد- صداع شديد في الرأس- ضغط دم منخفض- ألم في الرقبة- قيءونصح التقرير الآباء بأنه من الضروري في حالة ظهور هذه الأعراض على الطفل القيام بإجراء التحاليل المعملية والمسحة له على الفور، خاصة في حالة ظهور أعراض بالجهاز التنفسي، وفي حالة إثبات إيجابية الإصابة يجب عزله حتى تختفي الأعراض.وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت نتيجة اختبار الطفل إيجابية، ولكنه يتمتع بصحة جيدة ولا يحتاج إلى دخول المستشفى، فيجب على الآباء مراقبة مشاكل التنفس عند الطفل والقيام بهذه النصائح:- تناول السوائل بكثرة لتقوية الجهاز المناعي- تهوية الغرفة المنعزل بها الطفل لتدفق الهواء- تخصيص حمام خاص للطفل المصاب