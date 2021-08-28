بالأرقام.. مصابو كورونا ومتلقو اللقاحات حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 215 مليونا و452 ألفا و283 إصابة.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات من جراء الوباء ارتفع إلى أربعة ملايين و486 ألفا و39.وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى خمسة مليارات و136