صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، السبت، تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا.

وأدناه تفاصيل الاصابات بحسب بيان لصحة الكرخ:

أبو غريب ---------------49

الإسكان -----------------2

الاعلام-----------------10

البياع ------------------11

التاجي ----------------33

الحارثية ----------------8

الحرية -----------------26

الدورة -----------------29

الرحمانية---------------3

السيدية ---------------17

الشرطة الخامسة ---------4

الشعلة ----------------66

الطارمية ---------------9

العامرية ---------------7

العطيفية ---------------9

الغزالية ---------------18

القادسية ---------------1

الكاظمية-------------- 29

المحمودية -------------91

المنصور ----------------4

المنصور---------------1

الوشاش ---------------5

اليرموك--------------11

حي الجامعة -----------12

حي الجهاد ------------32

حي العامل -----------20

حي الفرات ------------9 أبو دشير----------------- 16أبو غريب ---------------49الإسكان -----------------2الاعلام-----------------10البياع ------------------11التاجي ----------------33الحارثية ----------------8الحرية -----------------26الدورة -----------------29الرحمانية---------------3السيدية ---------------17الشرطة الخامسة ---------4الشعلة ----------------66الطارمية ---------------9العامرية ---------------7العطيفية ---------------9الغزالية ---------------18القادسية ---------------1الكاظمية-------------- 29المحمودية -------------91المنصور ----------------4المنصور---------------1الوشاش ---------------5اليرموك--------------11حي الجامعة -----------12حي الجهاد ------------32حي العامل -----------20حي الفرات ------------9