صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أبو دشير----------------- 16
أبو غريب ---------------49
الإسكان -----------------2
الاعلام-----------------10
البياع ------------------11
التاجي ----------------33
الحارثية ----------------8
الحرية -----------------26
الدورة -----------------29
الرحمانية---------------3
السيدية ---------------17
الشرطة الخامسة ---------4
الشعلة ----------------66
الطارمية ---------------9
العامرية ---------------7
العطيفية ---------------9
الغزالية ---------------18
القادسية ---------------1
الكاظمية-------------- 29
المحمودية -------------91
المنصور ----------------4
المنصور---------------1
الوشاش ---------------5
اليرموك--------------11
حي الجامعة -----------12
حي الجهاد ------------32
حي العامل -----------20
حي الفرات ------------9