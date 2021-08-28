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تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في دولة عربية
كورونا اليوم
2021-08-28 | 17:02
748 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة المغربية السبت تسجيل 6175 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 6863 إصابة أمس.
كما سجل المغرب 93 وفاة جديدة ارتفاعا من 92 يوم الجمعة.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 849532 حالة، فيما بلغت الوفيات 12361 حالة.
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