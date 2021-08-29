وفاة ناشط أمريكي مناهض للكمامة متأثرا بإصابته بكورونا

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن جيسيكا والاس زوجة الناشط الراحل قولها إن زوجها البالغ 30 عاما توفي بعد صراع مع التوت دام الأسابيع الثلاثة الأخيرة في غرفة للعناية المركزة بمركز شانون الصحي في مدينة سان أنجيلو، حيث قضى معظم حياته.وفي وقت سابق من هذا الشهر نظم كاليب "مسيرة الحرية" دعما للأمريكيين الذين "سئموا من سيطرة الحكومة على حياتنا". كما أسس الناشط "المدافعون عن الحرية في سان أنجلو"، وهي مجموعة "لتثقيف المواطنين وتمكينهم من اتخاذ خيارات مستنيرة فيما يتعلق بالسياسة المحلية وعلى مستوى الولاية والمستوى الوطني وتشجيعهم على المشاركة بنشاط في واجبهم لتأمين الحقوق الممنوحة لهم بشكل إلهي والمحمية دستوريا"، حسبما ذكرت صفحة المجموعة على "فيسبوك".وقال والد الناشط راسل والاس إن ابنه كان متأكدا أن الحكومة ارتكبت الاعتداء على حريات الفرد عبر إصرارها على ضرورة ارتداء الكمامة وسعيها إلى فرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا.