الدورة والمحمودية في الصدارة.. التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا بالكرخ

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الاثنين، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.
وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ كان كالأتي:
أبو دشير --------------27
أبو غريب -------------59
الإسكان ---------------3
الاعلام ---------------24
البياع -----------------2
التاجي ---------------34
الحارثية ---------------3
الحرية ---------------23
الدورة ---------------62
الرحمانية------------- 1
السيدية-------------- 30
الشالجية -------------14
الشرطة الخامسة -------8
الشرطة الرابعة --------8
الشعلة --------------35
الصالحية------------- 5
الطارمية-------------6
العامرية------------- 20
العطيفية------------ 10
العلاوي -------------12
الغزالية -------------40
القادسية------------ 20
الكاظمية ------------52
المحمودية ----------62
المنصور ------------22
المواصلات -----------1
الوشاش -------------8
اليرموك ------------17
اليوسفية ------------9
حي الجامعة ---------20
حي الجهاد ----------21
حي الخضراء--------- 16
حي العامل ----------32
حي العدل -----------17
حي الفرات -----------7
شارع حيفا ------------6
كرادة مريم------------1
محافظة البصرة --------2
محافظة كربلاء--------- 1
محافظة واسط ---------1
ناحية الرشيد---------- 12