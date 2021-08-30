الدورة والمحمودية في الصدارة.. التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا بالكرخ

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ كان كالأتي:أبو دشير --------------27أبو غريب -------------59الإسكان ---------------3الاعلام ---------------24البياع -----------------2التاجي ---------------34الحارثية ---------------3الحرية ---------------23الدورة ---------------62الرحمانية------------- 1السيدية-------------- 30الشالجية -------------14الشرطة الخامسة -------8الشرطة الرابعة --------8الشعلة --------------35الصالحية------------- 5الطارمية-------------6العامرية------------- 20العطيفية------------ 10العلاوي -------------12الغزالية -------------40القادسية------------ 20الكاظمية ------------52المحمودية ----------62المنصور ------------22المواصلات -----------1الوشاش -------------8اليرموك ------------17اليوسفية ------------9حي الجامعة ---------20حي الجهاد ----------21حي الخضراء--------- 16حي العامل ----------32حي العدل -----------17حي الفرات -----------7شارع حيفا ------------6كرادة مريم------------1محافظة البصرة --------2محافظة كربلاء--------- 1محافظة واسط ---------1ناحية الرشيد---------- 12