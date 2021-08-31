رغم استمرار تفشي كورونا.. تحذيرات عالمية من اغلاق المدارس مجددا

وقالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف) في بيان مشترك أمس الاثنين إنه "يجب ألا يحدث المزيد من تلك الإغلاقات بعدما يعود الطلاب إلى المدارس عقب العطلات الصيفية".ودعت المنظمتان الحكومات في أوروبا إلى ضمان أن تظل كل المدارس مفتوحة رغم انتشار كورونا، وقالتا في بيان مشترك إن "الإجراءات التي يمكن أن تساعد في إبقاء المدارس مفتوحة تشمل عرض التطعيم على المعلمين والأطفال فوق الـ12 عاماً، وضمان تهوية جيدة للفصول، وإبقاء عدد محدود من التلاميذ قدر المستطاع والتباعد ما بين الطلاب وإخضاعهم للاختبارات بانتظام".وتضم منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية 53 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى تركمانستان وبيلاروسيا وروسيا.وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه: "إن الجائحة تسببت في أسوأ عرقلة كارثية للتعليم المدرسي في التاريخ".وأضاف أن "التعليم المدرسي ضروري للصحة النفسية والمهارات الاجتماعية للصغار وكذلك لتعليمهم" مضيفاً أن "المدارس تجعل الأطفال سعداء وأفراداً مثمرين بالمجتمع".يشار إلى أنه تعطلت مختلف جوانب الحياة بما في ذلك التعليم والسفر والمناسبات الإجتماعية، بسبب انتشار وباء كورونا حول العالم.وحتى اليوم وصلت عدد الإصابات بكورونا حول العالم إلى 217 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات 4.51 مليون، وفق آخر الأرقام الرسمية المعلنة.