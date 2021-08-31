صحة الكرخ تكشف وجود حالات تزوير في بطاقات التلقيح (فيديو)

كشف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور، جاسب لطيف علي الحجامي، عن وجود بعض الخروقات والتزوير في بطاقات التطعيم بلقاحات كورونا.

جاء ذلك خلال إجراء الحجامي زيارة تفقدية الى مركز صحي الشهيد الصدر لصحة الأسرة في منطقة شعلة الصدرين للإطلاع على الخدمات الطبية والصحية المقدمة الى المواطنين ومتابعة منفذ اللقاحات فيه، حيث التقى كذلك ببعض مراجعي المركز واستمع إليهم وحثهم على أخذ اللقاح.

مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور، جاسب لطيف علي الحجامي يكشف عن وجود بعض الخروقات والتزوير في بطاقات التطعيم بلقاحات كورونا. pic.twitter.com/FDctXwWbwF — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 31, 2021

وقال مدير عام صحة الكرخ، "قمنا بتشخيص بعض الخروقات والتزوير في بعض بطاقات التلقيح، وتحديد الأسماء التي قامت بذلك، وسيتم إحالتهم الى التحقيق والقضاء، حيث سبق وان أحلنا بعض المزورين في منافذ أخرى الى القضاء".

وأضاف، "تم كذلك تشخيص قيام بعض شركات السفر بتزوير كارتات اللقاحات، وخاصة تلك التي تقوم بحملات السفر الى إقليم كردستان".

وأكد الحجامي ان "الدائرة تعمل بالتنسيق مع جهاز المخابرات والأمن الوطني لكشف المتلاعبين والمزورين وتطبيق كافة الإجراءات القانونية بحقهم".