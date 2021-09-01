Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
بكين تدعو لتحقيق دولي بـ"جرائم" واشنطن في أفغانستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"مو" كورونا.. تفاصيل المتحور الأخطر من الفيروس

كورونا اليوم

2021-09-01 | 16:33
"مو" كورونا.. تفاصيل المتحور الأخطر من الفيروس
7,344 مشاهدة

متحور جديد من فيروس كورونا يظهر حول العالم، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من أن اللقاحات الحالية "لا تؤثر" عليه.

وتراقب منظمة الصحة العالمية متحورا جديدا من فيروس كورونا يسمى "مو"، والذي تقول الوكالة إنه يحتوي على طفرات لديها القدرة على التهرب من المناعة التي توفرها عدوى أو تطعيم سابق لكوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة الدولية في تقريرها الأسبوعي عن فيروس كوفيد-19، إن مو، المعروف أيضا باسم "B.1.621 " أُضيف إلى قائمة منظمة الصحة العالمية للمتحورات "ذات الأهمية" في 30 أغسطس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور يحتوي على طفرات جينية لا تتأثر باللقاحات الحالية أو المناعة الطبيعية.

وتحتاج السلالة "مو" إلى مزيد من الدراسة لتأكيد ما إذا كانت ستثبت أنها أكثر معدية أو أكثر فتكا أو أكثر مقاومة للقاحات والعلاجات الحالية.

وكتبت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن مو "لديه مجموعة من الطفرات التي تشير إلى الخصائص المحتملة للهروب المناعي".

وأضافت أن "البيانات الأولية المقدمة إلى مجموعة عمل تطور الفيروسات تظهر انخفاضا في قدرة تحييد أمصال النقاهة واللقاح، مماثلة لتلك التي شوهدت لمتحور بيتا، ولكن هذا يحتاج إلى تأكيد من خلال مزيد من الدراسات".

وتراقب المنظمة أربعة متغيرات "مثيرة للقلق" حاليا، وهي دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، والأكثر انتشارا اليوم في الولايات المتحدة، وألفا الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة، وبيتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، وغاما الذي اكتشف في البرازيل.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا اليوم

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
03:14 | 2021-09-02 03:14
03:12 | 2021-09-02 03:12
03:05 | 2021-09-02 03:05
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
23.55%
03:41 | 2021-08-31
التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط
03:41 | 2021-08-31
الكاظمي يغرد بشأن &quot;التجنيد الالزامي&quot; و &quot;صندوق الأجيال&quot;
19.69%
13:47 | 2021-08-31
الكاظمي يغرد بشأن "التجنيد الالزامي" و "صندوق الأجيال"
13:47 | 2021-08-31
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون &quot;خدمة العلم&quot;
16.78%
11:06 | 2021-08-31
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "خدمة العلم"
11:06 | 2021-08-31
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
16.05%
05:25 | 2021-08-31
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط لمديريات تربية الكرخ
05:25 | 2021-08-31
بشأن زيارة الاربعين.. قرار إيراني حول السفر إلى العراق
12.27%
04:13 | 2021-08-31
بشأن زيارة الاربعين.. قرار إيراني حول السفر إلى العراق
04:13 | 2021-08-31
عريس أردني طلّق زوجته قبل حفل الزفاف بنصف ساعة.. والسبب؟
11.66%
04:49 | 2021-08-31
عريس أردني طلّق زوجته قبل حفل الزفاف بنصف ساعة.. والسبب؟
04:49 | 2021-08-31
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X