الهند تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا خلال شهرين

وذكرت السلطات في بيان، إنها "سجلت 47092 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر زيادة في الإصابات في يوم واحد خلال شهرين، وبذلك يرتفع مجمل عدد الإصابات في الهند إلى 32.86 مليون".وأضافت السلطات أنها "رصدت أمس كذلك 509 وفيات ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 439529".وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الوفيات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.