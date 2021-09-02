بالأرقام.. مصابو كورونا ومتلقو اللقاحات حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 218 مليونا و435 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 543 ألف حالة.وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و337 مليون جرعة.