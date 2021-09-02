Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
قانون خطير يعيد تكساس لـ"زمن الكاوبوي" يدخل حيز التنفيذ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

دولة عربية تعلن دخولها موجة رابعة من كورونا

كورونا اليوم

2021-09-02 | 15:50
دولة عربية تعلن دخولها موجة رابعة من كورونا
2,652 مشاهدة

أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، الخميس، أن مصر دخلت مرحلة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وذلك بعد التزايد الشديد في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة.

وأشار محمد عوض تاج الدين -في حوار متلفز، إلى أنه رغم عودة نسبة الإصابات بفيروس كورونا إلى تخطي حاجز 200 إصابة يوميا فلا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات، وهو مؤشر جيد، حسب وصفه.

وفي آخر إحصائية رسمية، أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة جديدة خلال ٢٤ ساعة الماضية، ليقترب إجمالي الإصابات المسجلة لديها من 289 ألف حالة، تم شفاء ما يقرب من 240 ألف حالة، مقابل نحو 17 ألف وفاة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا اليوم

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:36 | 2021-09-02 17:36
17:11 | 2021-09-02 17:11
17:03 | 2021-09-02 17:03
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اول تعليق من ادفوكات بعد التعادل مع كوريا الجنوبية
19.37%
09:49 | 2021-09-02
اول تعليق من ادفوكات بعد التعادل مع كوريا الجنوبية
09:49 | 2021-09-02
بعد إحالته إلى البرلمان.. الدفاع النيابية تعلق على قانون &quot;خدمة العلم&quot;
17.56%
04:06 | 2021-09-01
بعد إحالته إلى البرلمان.. الدفاع النيابية تعلق على قانون "خدمة العلم"
04:06 | 2021-09-01
مقاطع فيديو توثق لحظات غرق نيويورك واعلان حالة طوارئ
17.19%
01:53 | 2021-09-02
مقاطع فيديو توثق لحظات غرق نيويورك واعلان حالة طوارئ
01:53 | 2021-09-02
الموقف الوبائي.. الصحة تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا
16.3%
09:04 | 2021-09-01
الموقف الوبائي.. الصحة تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا
09:04 | 2021-09-01
الصحة تعلن الموقف الوبائي: انخفاض عدد الاصابات وارتفاع في الوفيات
14.8%
09:00 | 2021-09-02
الصحة تعلن الموقف الوبائي: انخفاض عدد الاصابات وارتفاع في الوفيات
09:00 | 2021-09-02
عجلة تقتحم سيطرة كربلاء المركزية وتوقع مصابين (فيديو)
14.77%
06:14 | 2021-09-01
عجلة تقتحم سيطرة كربلاء المركزية وتوقع مصابين (فيديو)
06:14 | 2021-09-01
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X