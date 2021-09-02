دولة عربية تعلن دخولها موجة رابعة من كورونا

أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، الخميس، أن مصر دخلت مرحلة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وذلك بعد التزايد الشديد في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة.



وأشار محمد عوض تاج الدين -في حوار متلفز، إلى أنه رغم عودة نسبة الإصابات بفيروس كورونا إلى تخطي حاجز 200 إصابة يوميا فلا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات، وهو مؤشر جيد، حسب وصفه.



وفي آخر إحصائية رسمية، أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة جديدة خلال ٢٤ ساعة الماضية، ليقترب إجمالي الإصابات المسجلة لديها من 289 ألف حالة، تم شفاء ما يقرب من 240 ألف حالة، مقابل نحو 17 ألف وفاة.