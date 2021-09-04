حصيلة ثقيلة لضحايا كورونا في دولة أوروبية

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بأن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 37578، مقارنة مع 38154 الخميس و42706 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.941 مليون حالة.وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع معدل الإصابات المسجلة بين 29 أغسطس و4 سبتمبر بنسبة 2.4% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 120 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 178 الخميس و121 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133161 شخصا.