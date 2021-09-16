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سلالات كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الأعراض والوقاية منها

كورونا اليوم

2021-09-16 | 11:38
سلالات كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الأعراض والوقاية منها
1,213 مشاهدة

ما أعراض سلالات دلتا و"دلتا بلس" و"مو" من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″؟ وما طفراتها؟ وما أفضل وسيلة للوقاية منها.

وبحسب تقرير نشرته "الجزيرة نت"، فإن أعراض سلالات كورونا الجديدة تدخل ضمن الأعراض المعروفة السابقة لفيروس كورونا، التي يمكنك الاطلاع عليها عبر الضغط على هذا الرابط.

وفيما يلي هذه الأعراض وفقاً للتقرير:
أعراض سلالة دلتا
سيلان الأنف
العطس
الصداع
التهاب الحلق
السعال
الحمى
فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق
الإسهال
آلام البطن
الغثيان

أعراض سلالة دلتا بلس
السعال الجاف
التعب
الحمى
ضيق في التنفس
ألم في البطن
 
أعراض سلالة مو
أعراض "مو" مشابهة لأعراض الفيروس الأصلي، وهي:
آلام في العضلات والجسم
فقدان حاسة الشم والتذوق
السعال
ضيق في التنفس
التهاب الحلق
التعب
الحمى أو القشعريرة
الصداع
احتقان أو سيلان الأنف
الغثيان أو القيء
الإسهال
وسلالة دلتا يطلق عليها اسم "بي 1.617.2" (B.1.617.2)، وتقول الدكتورة لورينا جارسيا، أستاذة مساعدة في علم الأوبئة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في ديفيس ورئيسة مجموعة الدراسات العليا في علم الأوبئة، إن متغير دلتا يختلف عن كوفيد-19 الأصلي في أنه أكثر قابلية للانتقال.

هذه السلالة شديدة العدوى، وتم تحديدها لأول مرة في الهند في ديسمبر/كانون الأول 2020. وتؤثر سلالة دلتا بشكل أكبر على الأشخاص غير المحصنين.

ويمكن أن تكون سلالة دلتا كارثية في بعض المجتمعات، إذ في المجتمعات ذات معدلات التطعيم المنخفضة، ولا سيما المناطق الريفية ذات الوصول المحدود إلى الرعاية، يمكن أن يكون متغير دلتا أكثر ضررا.

وسلالة دلتا بلس يطلق عليها أيضا اسم "دلتا إيه واي 1″ (Delta AY.1)، و"بي.1.2.617.1" (B.1.617.2.1)، وهذه السلالة تتضمن طفرة "كيه 417 إن" (K417N)، وهي طفرة وجدت لأول مرة في "متغير بيتا" الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

وتقول الدكتورة إنسي يلدريم، اختصاصية أمراض الأطفال المعدية للأطفال في جامعة "ييل ميديسين" وأخصائية لقاحات يلدريم، "لدى دلتا بلس طفرة إضافية واحدة لما يحتويه متغير دلتا".

وأضافت أن هذه الطفرة، التي تسمى "كي 417 إن"، تؤثر على بروتين "السنبلة" (Spike) الذي يحتاجه الفيروس لإصابة الخلايا، وهذا هو الهدف الرئيسي للقاحات "الحمض الريبوزي المرسال" (mRNA) واللقاحات الأخرى.

أما سلالة "مو" فاسمها العلمي هو "بي.621.1" (B.1.621). وهي إحدى هذه المتغيرات التي يراقبها خبراء الصحة لأنها ظهرت في أجزاء معينة من العالم.

وتقول الدكتورة جيسيكا شيبرد -في تصريح لموقع باريد- عن المتغير مو أن العلماء يراقبونه لمعرفة إذا ما كان هذا النوع المعين لديه القدرة على غزو المناعة.

وتضيف أن العلماء يراقبونه للتأكد من أنه لن ينتشر في جميع أنحاء العالم، إذ إن هذا ما حدث مع متغير دلتا؛ حيث بدأ في الهند، ومع مرور الوقت رأيناه ينتقل عبر البلاد إلى بلدان أخرى.
 
كيف الوقاية
التطعيم، فعادة ما يكون الأشخاص الذين تم تلقيحهم إما بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة جدا إذا أصيبوا بسلالة دلتا، أو السلالات الأخرى.
الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
ارتداء الكمامات، خاصة في الأماكن المزدحمة.
غسل اليدين وتطبيق إجراءات النظافة.
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