بريطانيا تباشر باعطاء جرعات تعزيزية من لقاحات كورونة لفئة عمرية محددة

وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، إن "الجرعات التعزيزية الأولى منحت اليوم للعاملين في مجال الرعاية الصحية، هذا يعني أنه سيتم إعطاء أكثر من 30 مليون شخص جرعة تعزيزية بعد ستة أشهر على الأقل من الحصول على الجرعة الثانية".واضافت انه "تلقى أكثر من 81 بالمئة من البالغين في بريطانيا جرعتي لقاح".ولا توصي منظمة الصحة العالمية بقرار الجرعات التعزيزية، وطلبت من الدول الغنية تأجيل ذلك حتى تقوم كل الدول بتلقيح 40 بالمئة في الأقل من مواطنيها.ولم يوص باستخدام الجرعات التعزيزية حتى الآن سوى عدد قليل من البلدان الغنية.