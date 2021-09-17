البرازيل تدرس وقف تطعيم المراهقين ضد كورونا بعد تسجيل حالة وفاة

وانتقد وزير الصحة البرازيلي، مارسيلو كيروغا، في مؤتمر صحفي الولايات والمدن بسبب التسرع في تطعيم مراهقين بين 12 و17 عاما وليس لديهم مشاكل صحية تعرضهم لخطر الإصابة بأعراض كوفيد-19 الشديدة، بحسب رويترز.وقال كيروغا إن المراهقين الأصحاء الذين أخذوا جرعة واحدة بالفعل يجب أن لا يأخذوا ثانية - في محاولة فعلية لوقف التطعيمات للمراهقين على مستوى البلاد، دون أن يحدد سببا لطلب هذا التعليق.وأضاف إن الأدلة على فعالية اللقاحات للمراهقين الأصحاء غير مؤكدة بعد، على الرغم من أن بيانات التجارب السريرية أظهرت أنها فعالة في الوقاية من المرض.ولفت الوزير البرازيلي إلى إنه تم تسجيل 1545 حالة ظهرت فيه آثار جانبية لدى أشخاص تلقى 93 في المئة منهم جرعات من لقاحات غير فايزر/بيونتك، وهو اللقاح الوحيد المعتمد للقصر في البرازيل.وقال أيضا إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة ساو برناردو دو كامبو خارج عاصمة ولاية ساو باولو.من جانبها، قالت الهيئة التنظيمية الاتحادية المعنية بالصحة في البرازيل إنه "لا يوجد دليل يدعم أو يشترط إجراء تغييرات" على موافقتها على تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما بلقاح فايزر.