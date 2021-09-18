صحة كربلاء توجه نداء لمنتسبيها وللزائرين مع دخول خطة طوارئ زيارة الأربعين حيز التنفيذ

وفي رسالة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، الى الملاكات الصحية والساندة والمتطوعة قال الدكتور صباح الموسوي، انه "في خضم الملاحم الحيَة المتلاحقة التي تسطرونها، وتترك أثراً طيباً في نفوس المُواطنين والزائرين، يأتي هذا التحدي الجديد والمُتَجدد في كُلِ عام ، حيثُ شرعتُم، اليوم السبت ، العاشر من شهر صفر الخير / 1443 هـ ، بتنفيذ خطة الطوارئ المُعَدة لزيارة الأربعين، وتسعوُن معها، كما عهدنا بكُم في كُلِ عامٍ لتقديمِ خدماتٍ مُتميزةٍ تليقُ بزائري قبلة الأحرار وسيد الشهداء، الإمام الحسين ، وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، من الآن ولغاية إنتهاء الزيارة بإذن الله وتوفيق منه ، لذا نهيبُ بكُم ، ونحثكُم على بذل قصارى الجهودِ المتزامنةِ مع صعُوبةِ التحدياتِ التي يمُر بها بلدنا العزيز في ظل أزمة جائحة فيروس كُورونا".واضاف "نحنُ على يقينٍ ثابتٍ بأنكم ( ستُسَطرون في الزيارة المليونية لهذا العام ، ملحمة صحية جديدة ، تضافُ إلى ملاحمكُم التي سطَرتمُوها في الزياراتِ المليونيةٍ السابقة ، وكانت محط ثناء وتقدير من قبل الجميع) ، الى جانب إستمرار المنافذ التلقيحية بتطعيم المُواطنين ومُنتسبي الدائرة والمؤسسات الحكومية والأهلية باللقاحات المُضادة لفيروس كُورونا".وتابع "كما نغتنم هذه المناسبة ، ونقول لمُواطني المدينةِ المُقدسَةِ وزائريها، نُهيب بكم التعاون مع ملاكاتنا الساعية إلى تقديمِ أفضلِ الخدماتِ لكم، كما ندعوكُم إلى تناول الأطعمة والأشربة من منافذٍ صحيةٍ حفاظاً على صحتكم وسلامتكم من الإصابة بالأمراض السارية والمعدية، والتقَيُد بالإجراءات الوقائيةِ والإحترازيةِ لتفادي مخاطر وباء الكُورونا، والوقاية منه، وذلك من خلال إرتداء الكمامات والنظافة الشخصية وغسل اليدين بصورة صحيحة ، والتأكيد على أصحاب المواكبِ الحُسينيةِ وخدمتها والزائرين بأخذ اللقاح المُضاد للفيروس والتشجيع عليه، بموازاة مُحاربتكم للإشاعة التي هي سلاح الجبناء وضعافِ النفُوس الذين يتربَصُون السوء بهذا البلدِ ومُواطنيهْ".