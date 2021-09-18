بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وجاء في بيانات الجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، وفق ما نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و678 ألفا و856 حالة.وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 41.9 مليون حالة، في حين سجلت الهند 33.3 مليون حالة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة.