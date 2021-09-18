البدء بتطعيم الأطفال بلقاحات كورونا في دولة مجاورة للعراق

أعلنت السلطات الصحية في إيران، السبت، أنها ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد بتطعيم المراهقين والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بلقاحات صينية وكوبية مضادة لفيروس كورونا المستجد.



وفي المرحلة الأولى من التطعيم، سيلقح المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاما، أما في المرحلة الثانية فستشمل حملة التطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما.



ويأتي هذا قبل أيام من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث من المقرر بدء العملية التعليمية من خلال الإنترنت، على أن يعاد فتح المدارس بصورة تدريجية لاحقا بعد إنهاء حملة التلقيح وخفض عدد إصابات كورونا.