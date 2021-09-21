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لقاحات كورونا.. دراسة جديدة تتناول فعاليتها لدى هذه الفئة

كورونا اليوم

2021-09-21 | 14:43
لقاحات كورونا.. دراسة جديدة تتناول فعاليتها لدى هذه الفئة
1,621 مشاهدة

كشفت دراسات يابانية أن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تميل إلى الانخفاض بين كبار السن والمدخنين ومن يشربون المشروبات الكحولية، وذلك في الوقت الذي تخطط فيه اليابان لبدء إعطاء جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 للأشخاص الذين تم تلقيحهم مرتين.

وأشارت صحيفة جابان تايمز اليابانية، إلى أنه مع استكمال أكثر من نصف سكان اليابان لجرعتين من اللقاح، تدرس الحكومة إمكانية جعل اللقاحات شرطا أساسيا لتخفيف القيود على الأنشطة، ما يبرز أهمية فعالية التطعيمات.

وذكرت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن مستشفى أوتسونوميا التابع لمنظمة المستشفيات الوطنية اليابانية أجرت اختبارا شمل 378 موظفا - ممن تلقوا لقاح فايزر - لمعرفة عيار الأجسام المضادة، أو كمية وقوة الأجسام المضادة المعادلة وذلك بعد ثلاثة أشهر من الجرعات الثانية.

وأظهر الاختبار أن فعالية اللقاح تتناقص مع تقدم العمر. فعلى وجه التحديد كان متوسط مستويات عيار الأجسام المضادة لدى الأشخاص في الستينيات والسبعينيات من العمر والرجال في الخمسينيات من العمر حوالي نصف تلك المستويات للأشخاص في العشرينات من العمر. أما بالنسبة للنساء في الخمسينيات من العمر، فقد استقرت المستويات عند حوالي 60% بين من تتراوح أعمارهن بين 20 و29 عاما.

وكانت المستويات المتوسطة للأشخاص الذين لم يدخنوا أعلى بنسبة 12% تقريبا من تلك الخاصة بجميع الأشخاص الذين تم اختبارهم، في حين كانت المستويات الخاصة بالمدخنين السابقين والحاليين أقل بنحو 23% و35% على التوالي.

من جانبه، قال كوميا سوجيياما، نائب رئيس مستشفى أوتسونوميا بمحافظة توتشيجي: "قد لا يتمكن كبار السن من الحفاظ بشكل كاف على الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات لأن خلاياهم المناعية تضعف مع تقدم العمر وتوجد العديد من الخلايا المناعية في الرئتين وترتبط بشكل مباشر بجهاز المناعة في الجسم كله، ومن ثم فإن التدخين يضر بالخلايا المناعية في العضو مما يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على مستويات الأجسام المضادة".

وفي الوقت ذاته كشفت دراسة شملت 1774 موظفا في مستشفى جامعة تشيبا في مدينة تشيبا اليابانية، والذين حصلوا على جرعتين من لقاح فايزر، أن مستويات الأجسام المضادة كانت أعلى بين النساء وأقل بين كبار السن، وأيضا من يتناولون المشروبات الكحولية يوميا والذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة.

وبالمقارنة مع نظرائهم ممن لا يتناولون المشروبات الكحولية، فقد تغيرت مستويات عيار الأجسام المضادة قليلا للأشخاص الذين يشربون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

وتعليقا على ذلك قال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية: "من المرجح أن يعاني كبار السن والمدخنون من أعراض حادة لـ كوفيد-19، ومن المهم لمثل هؤلاء الأشخاص الحصول على التطعيم على الرغم من أن اللقاحات قد لا ترفع مستويات عيار الأجسام المضادة بشكل كبير".
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كورونا اليوم

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