اطلاق سلسلة أفلام وثائقية تتناول مواضيع عدة

وبحسب بيان "أستغرق وقت الاعداد لسلسلة "أمّا بعد" حوالي 5 شهور، جرى خلالها عقد مجموعة من الاجتماعات مع متخصصين في فن الاتصال البصري وتحريك الصور، ونخبة من الصحفيين بهدف تطوير المحتوى ليتماشى مع المعاير الصحفية العالمية".من جانبه قال عضوان الأحمري، رئيس تحرير "اندبندنت عربية": إن "السلسلة الوثائقية الجديدة هي اختبار جديد لتفعيل الوسائط المتعددة بطريقة غير مسبوقة، لا بطريقة إنتاج الفيديو بالطريقة التقليدية السائدة، ولا بتصميم الصور والرسوم المتحركة بالطريقة المعهودة".