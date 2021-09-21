اطلاق سلسلة أفلام وثائقية تتناول مواضيع عدة

في ظل التطور الحاصل في مجال الاعلام الرقمي على مستوى العالم والمنطقة انتهى فريق عمل "اندبندنت عربية" من انجاز سلسلة أفلام وثائقية تثقيفية جديدة بعنوان "أمّا بعد"؛ تتناول مواضيع علمية وسياسية واجتماعية من منظور موسوعي ومعرفي مختلف؛ يُركز على تقديم معلومات بطريقة ابداعية ممتعة سيتم اطلاقها بداية شهر تشرين الأول 2021.
وبحسب بيان "أستغرق وقت الاعداد لسلسلة "أمّا بعد" حوالي 5 شهور، جرى خلالها عقد مجموعة من الاجتماعات مع متخصصين في فن الاتصال البصري وتحريك الصور، ونخبة من الصحفيين بهدف تطوير المحتوى ليتماشى مع المعاير الصحفية العالمية".
من جانبه قال عضوان الأحمري، رئيس تحرير "اندبندنت عربية": إن "السلسلة الوثائقية الجديدة هي اختبار جديد لتفعيل الوسائط المتعددة بطريقة غير مسبوقة، لا بطريقة إنتاج الفيديو بالطريقة التقليدية السائدة، ولا بتصميم الصور والرسوم المتحركة بالطريقة المعهودة".
وتابع "إنما بطريقة تركز على المعلومة ونشرها وانتشارها، وهو أهم ما يميز هذا العمل المبتكر".