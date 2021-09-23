بشرى سارة من مدير شركة "موديرنا" للقاحات حول جائحة كورونا

رجح ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة ”موديرنا“ للتكنولوجيا الحيوية، ”انتهاء جائحة كورونا في غضون عام، مع زيادة إنتاج اللقاحات بما يوفر إمدادات عالمية كافية“، على حد قوله.

وموديرنا هي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية، تعمل على اكتشاف أدوية ولقاحات وتطويرها.

وأوضح ستيفان بانسل، في مقابلة مع صحيفة ”نويه تسورخر تسايتونج“ السويسرية، أنه ”بالنظر إلى التوسع في قدرات الإنتاج بهذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوفرة بحلول منتصف العام المقبل، بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم، ومن المحتمل أيضا توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب“.

وأضاف بانسل، أن ”التطعيمات ستكون متاحة في وقت قريب حتى للرضع“.

وقال: ”الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي؛ لأن السلالة دلتا شديدة العدوى، وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا، فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد، أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى“.

وردا على سؤال بشأن ما إن كان هذا يعني العودة إلى الأوضاع الطبيعية في النصف الثاني من العام المقبل قال: ”بدءا من اليوم، أفترض أن يكون ذلك في غضون عام“.

وقال إنه يتوقع أن توافق الحكومات على جرعات معززة لمن تلقوا اللقاح بالفعل؛ لأن المرضى الذين جرى تطعيمهم في الخريف الماضي يحتاجون إلى جرعة معززة ”دون شك“.

وقبل أيام، أظهرت دراسة نشرها المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 يؤمن حماية أطول على المدى الطويل ضد الاستشفاء مقارنة مع لقاح فايزر.

وتبين أيضا من الدراسة، أن لقاح موديرنا أنتج مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بلقاحي فايزر وجونسون أند جونسون.

وأظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم 230 مليونا حتى صباح اليوم الخميس، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي وُزعت من 6 مليارات.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 230.089 مليون إصابة، وأن عدد الوفيات بلغ 4.719 مليون.

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت حول العالم، بلغ 5.988 مليار.