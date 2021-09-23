دولة عربية تتوقع وصول ذروة الموجة الرابعة من كورونا خلال 10 أيام

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
الكاظمي يوجه باحتجاز مواطن ظهر بفيديو يمارس العنف ضد ابنه
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

دولة عربية تتوقع وصول ذروة الموجة الرابعة من كورونا خلال 10 أيام

كورونا اليوم

2021-09-23 | 16:35
دولة عربية تتوقع وصول ذروة الموجة الرابعة من كورونا خلال 10 أيام
1,173 مشاهدة

واصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر تزايدها وفقا للأرقام الرسمية المعلنة، وذلك بالتزامن مع تصاعد الموجة الرابعة من الإصابة بالفيروس، وتوقع مسؤولون مصريون الوصول لذروة هذه الموجة خلال 10 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية -أمس الأربعاء- تسجيل 692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة، مقارنة مع 688 إصابة و24 وفاة في اليوم السابق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد -حتى أمس الأربعاء- اقترب من 299 ألفا من ضمنهم ما يقرب من 252 ألف حالة تم شفاؤها، في حين تخطت حالات الوفاة 17 ألف حالة.


من جانبها، قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد -اليوم الخميس- إنه تم تلقيح 3.4 ملايين شخص من العاملين بوزارة التربية والتعليم بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

ورغم زيادة أعداد الوفيات بشكل يومي، أعلنت الوزيرة -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع السفير الألماني بمصر- إن معدلات الوفاة في الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا أقل من مثيلتها خلال الموجات السابقة، وأرجعت هذا الانخفاض إلى التوسع في عملية التلقيح، على حد قولها.

بدوره، توقع محمد عوض تاج الدين -مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية- أن تصل البلاد ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا خلال 10 أيام أو أسبوعين، لتبدأ بعدها الإصابات في الانخفاض.

وقال تاج الدين -خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي" (dmc) أمس الأربعاء- إن مصر سعت لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للمواطنين من من مصادر مختلفة، ونجحت في ذلك، حسب قوله.

وأكد مستشار الرئيس أن الارتفاع الذي تشهده البلاد في أعداد المصابين بفيروس كورونا يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وفي مقدمتها الحرص على ارتداء الكمامة خلال الفترة الحالية.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا اليوم

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:36 | 2021-09-23 17:36
17:24 | 2021-09-23 17:24
17:21 | 2021-09-23 17:21
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
امراة عراقية تهز مواقع التواصل لتعرضها هي وبناتها للتعنيف من زوجها (فيديو)
20.77%
05:10 | 2021-09-22
امراة عراقية تهز مواقع التواصل لتعرضها هي وبناتها للتعنيف من زوجها (فيديو)
05:10 | 2021-09-22
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
20.67%
03:15 | 2021-09-22
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
03:15 | 2021-09-22
تعطيل الدوام الرسمي تزامناً مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين
16.65%
11:14 | 2021-09-23
تعطيل الدوام الرسمي تزامناً مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين
11:14 | 2021-09-23
مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة تخص السكن
15.8%
12:20 | 2021-09-22
مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة تخص السكن
12:20 | 2021-09-22
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي 3 أيام
15.12%
08:48 | 2021-09-22
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي 3 أيام
08:48 | 2021-09-22
وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا: ارتفاع الإصابات
10.99%
09:03 | 2021-09-22
وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا: ارتفاع الإصابات
09:03 | 2021-09-22
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X