دولة عربية تتوقع وصول ذروة الموجة الرابعة من كورونا خلال 10 أيام

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية -أمس الأربعاء- تسجيل 692 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة، مقارنة مع 688 إصابة و24 وفاة في اليوم السابق.وذكر المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد -حتى أمس الأربعاء- اقترب من 299 ألفا من ضمنهم ما يقرب من 252 ألف حالة تم شفاؤها، في حين تخطت حالات الوفاة 17 ألف حالة.من جانبها، قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد -اليوم الخميس- إنه تم تلقيح 3.4 ملايين شخص من العاملين بوزارة التربية والتعليم بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.ورغم زيادة أعداد الوفيات بشكل يومي، أعلنت الوزيرة -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع السفير الألماني بمصر- إن معدلات الوفاة في الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا أقل من مثيلتها خلال الموجات السابقة، وأرجعت هذا الانخفاض إلى التوسع في عملية التلقيح، على حد قولها.بدوره، توقع محمد عوض تاج الدين -مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية- أن تصل البلاد ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا خلال 10 أيام أو أسبوعين، لتبدأ بعدها الإصابات في الانخفاض.وقال تاج الدين -خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي" (dmc) أمس الأربعاء- إن مصر سعت لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات للمواطنين من من مصادر مختلفة، ونجحت في ذلك، حسب قوله.وأكد مستشار الرئيس أن الارتفاع الذي تشهده البلاد في أعداد المصابين بفيروس كورونا يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وفي مقدمتها الحرص على ارتداء الكمامة خلال الفترة الحالية.