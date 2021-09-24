مصر توافق على استخدام لقاح روسي من جرعة واحدة

ويتولى صندوق الاستثمار المباشر الروسي تسويق اللقاح.وكانت مصر منحت الموافقة على لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي الذي يتضمن جرعتين في شباط/فبراير.وأقرت روسيا في أيار/مايو الماضي، استخدام لقاح ”سبوتنيك لايت“ بجرعة واحدة ضد فيروس كورونا المستجد.وسمحت السلطات أيضا بتصدير اللقاح الجديد الذي طوره معهد ”جماليا“ في موسكو.وقال صندوق الاستثمار الروسي، إن فاعلية هذا اللقاح تصل إلى 79.4 بالمئة، ويتكلف أقل من عشرة دولارات للجرعة.ومن بين الاستخدامات المحتملة لهذا اللقاح إرساله إلى الدول التي تعاني من وطأة تفش حاد، وتحتاج لاحتواء الأمر بسرعة.والشهر الماضي، أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن لقاح ”سبوتنيك في“ الذي تنتجه بلاده للوقاية من كوفيد-19 فعال بنسبة 83% في مقاومة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، وهي نسبة تقل عن التوقعات السابقة.وكانت الشركة المطورة للقاح قالت في حزيران/يونيو الماضي، إنه فعال بنحو 90% في الوقاية من دلتا.وقال ألكسندر جينتسبورج، مدير معهد جاماليا الذي طور اللقاح، في آب/ أغسطس الماضي، في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا، إن ”سبوتنيك في آمن وفعال في مقاومة سلالات فيروس كورونا جميعها“.وأقرت روسيا، التي يسكنها نحو 144 مليون نسمة، أربعة لقاحات منتجة محليا، وسجلت أكثر من 6.5 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.