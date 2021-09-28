اليابان ترفع قيود كورونا ابتداءً من أول تشرين المقبل

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، رفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا على ما يقرب من نصف المحافظات ابتداءً من 1 تشرين الاول.وقال رئيس الوزراء الياباني خلال الاجتماع مع لجنة الخبراء الذي تم بثه على قناة "إن أيتش كا"، إن عدد الإصابات انخفض في جميع المحافظات تقريبًا، وكذلك العبء على المرافق الطبية وعدد الحالات الشديدة إلى مستوى يسمح برفع القيود بعد 30 أيلول/سبتمبر.وكانت اليابان تعيش نصف أقاليمها وفق نظام الطوارئ، بسبب مواجهته أسوأ موجة إصابات بمرض فيروس كورونا "سارس كوف 2"، والتي نتجت عن السلالة "دلتا"، وزادت الإصابات اليومية على 25 ألفا هذا الشهر للمرة الأولى، في حين أن معدل التطعيم في البلاد أقل من نظيره في الدول الأخرى المتقدمة.وطعّمت اليابان لـ 54% من سكانها بجرعة واحدة على الأقل، فيما طعمت لـ 43% بجرعتين، بحسب إحصاء للتطعيمات أجرته "رويترز".