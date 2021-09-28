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ايران تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا اليوم

2021-09-28 | 07:44
ايران تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا
700 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 ألف و701 إصابة و239 وفاة جديدة بفيروس كورونا لال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 52 مليون جرعة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 11 ألف و701 إصابة جديدة بفيروس كورونا وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 559 ألفا و 691 إصابة مؤكدة".

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1821 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6124 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 988 ألفا و 109 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 239 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119.888 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 36 مليونا و 908 آلاف و 191 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 15 مليونا و 824 ألفا و 520 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 52.732.711 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و 976 ألفا و745 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 29 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 224 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 165 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 30 مدينة.

وتم خلال الساعات الـ 24 الماضية تطعيم مليون و 351 الفا و 388 جرعة بلقاح كورونا في البلاد.
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كورونا اليوم

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